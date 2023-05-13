Около 50 оккупантов стали рядом с кобзоном: Андрющенко о прилете в Мариупольском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В оккупированном Мариупольском районе подтверждается прилет по клубу, где находились оккупанты. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и добавил, что около полсотни российских военных стали рядом с кобзоном, передает УНН.
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По данным Андрющенко, село Республика Мариупольского района подтверждает прилет в здание клуба, где находилась российские оккупанты - "их там было много".
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"Около 50 “хороших русских” стали рядом с кобзоном на парад крейсера Москва. Просто офигенный результат вечера субботы. Село Республика Мариупольского района Донецкой области", - добавил Андрющенко.
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