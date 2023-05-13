Около 50 оккупантов стали рядом с кобзоном: Андрющенко о прилете в Мариупольском районе

Детали

По данным Андрющенко, село Республика Мариупольского района подтверждает прилет в здание клуба, где находилась российские оккупанты - "их там было много".

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"Около 50 “хороших русских” стали рядом с кобзоном на парад крейсера Москва. Просто офигенный результат вечера субботы. Село Республика Мариупольского района Донецкой области", - добавил Андрющенко.

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