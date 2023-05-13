Близько 50 окупантів стали поряд з кобзоном: Андрющенко про приліт у Маріупольському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В окупованому Маріупольському районі підтверджується приліт по клубу, де перебували окупанти. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і додав, що близьк пів сотні російських військових стали поряд із кобзоном, передає УНН.
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За даними Андрющенка, село Республіка Маріупольського району підтверджує приліт у будівлю клубу, де знаходилась російські окупанти - "їх там було багато".
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"Близько 50 “хороших русских” стали поруч з кобзоном на парад крейсеру Москва. Просто офігезний результат вечора суботи. Село Республіка Маріупольського району Донецької області", - додав Андрющенко.
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