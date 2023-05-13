У Маріупольському районі пролунала низка вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про низку вибухів у Маріупольському районі, передає УНН.
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"Спротив Маріуполя повідомляє про низьку вибухів у Маріупольському районі. Який чудовий вечір", - написав Андоющенко.
У той же час, у Telegram-каналі Маріуполь.Спротив зазначено, що пролунало "6-7 вибухів зі сторони Нікольського".
Додамо
Раніше Андрющенко повідомив, що у тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі пролунали два гучні вибухи.