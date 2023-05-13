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У Маріупольському районі пролунала низка вибухів

У Маріупольському районі пролунала низка вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про низку вибухів у Маріупольському районі, передає УНН.

Цитата

"Спротив Маріуполя повідомляє про низьку вибухів у Маріупольському районі. Який чудовий вечір", - написав Андоющенко.

У той же час, у Telegram-каналі Маріуполь.Спротив зазначено, що пролунало "6-7 вибухів зі сторони Нікольського".

Додамо

Раніше Андрющенко повідомив, що у тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі пролунали два гучні вибухи.

Українські Національні Новини

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