В Мариупольском районе прогремел ряд взрывов

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"Сопротивление Мариуполя сообщает о низком уровне взрывов в Мариупольском районе. Какой чудесный вечер", - написал Андойщенко.

В то же время, в Telegram-канале Мариуполь.Сопротивление указано, что прозвучало "6-7 взрывов со стороны Никольского".

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Ранее Андрющенко сообщил, что во временно занятом оккупантами Мариуполе прогремели два громких взрыва.