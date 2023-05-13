В Мариупольском районе прогремел ряд взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о ряде взрывов в Мариупольском районе, передает УНН.
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"Сопротивление Мариуполя сообщает о низком уровне взрывов в Мариупольском районе. Какой чудесный вечер", - написал Андойщенко.
В то же время, в Telegram-канале Мариуполь.Сопротивление указано, что прозвучало "6-7 взрывов со стороны Никольского".
Добавим
Ранее Андрющенко сообщил, что во временно занятом оккупантами Мариуполе прогремели два громких взрыва.