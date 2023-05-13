У Маріуполі прогриміли два вибухи - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі у Донецькій області сьогодні пролунали два гучні вибухи, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Спротив Маріуполя повідомляє про гучний вибух", - написав Андрющенко.
Згодом радник мера додав: "Другий потужний вибух. Чутно по всіх районах міста. Цього разу епіцентр в бік Азовсталі. Також повідомляють про візульний проліт ракети з боку Волновахи в бік міста, але тут може бути або “у страха галаза велики”, або “надія на бавовну”. Деталі з’ясовуємо".
Нагадаємо
РосЗМІ повідомили про новий вибух у Луганську.