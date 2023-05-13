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У Маріуполі прогриміли два вибухи - радник мера

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі у Донецькій області сьогодні пролунали два гучні вибухи, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Спротив Маріуполя повідомляє про гучний вибух", - написав Андрющенко.

Згодом радник мера додав: "Другий потужний вибух. Чутно по всіх районах міста. Цього разу епіцентр в бік Азовсталі. Також повідомляють про візульний проліт ракети з боку Волновахи в бік міста, але тут може бути або “у страха галаза велики”, або “надія на бавовну”. Деталі з’ясовуємо".

Нагадаємо

РосЗМІ повідомили про новий вибух у Луганську.

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