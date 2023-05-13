В Мариуполе прогремели два взрыва - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе в Донецкой области сегодня прогремели два громких взрыва, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Сопротивление Мариуполя сообщает о громком взрыве", - написал Андрющенко.
Позже советник мэра добавил: "Второй мощный взрыв. Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали. Также сообщают о визуальном пролете ракеты со стороны Волновахи в сторону города, но тут может быть либо “у страха галаза велики”, либо “надежда на хлопок”. Детали выясняем".
Напомним
РосСМИ сообщили о новом взрыве в Луганске.