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13 марта, 19:26 • 66778 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 112865 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 111072 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 110828 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103671 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100022 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111420 просмотра

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В Мариуполе прогремели два взрыва - советник мэра

В Мариуполе прогремели два взрыва - советник мэра

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе в Донецкой области сегодня прогремели два громких взрыва, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Сопротивление Мариуполя сообщает о громком взрыве", - написал Андрющенко.

Позже советник мэра добавил: "Второй мощный взрыв. Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали. Также сообщают о визуальном пролете ракеты со стороны Волновахи в сторону города, но тут может быть либо “у страха галаза велики”, либо “надежда на хлопок”. Детали выясняем".

Напомним

РосСМИ сообщили о новом взрыве в Луганске.

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