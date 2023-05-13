Спостерігається активний рух "швидких" та військових: Маріуполь.Спротив повідомляє про "задимлення" після низки вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Після низки вибухів в окупованому Маріупольському районі спостерігається активний рух "швидких" та військових, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Маріуполь.Спротив.
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"... повідомлять про "задимлення". Кажуть щось сильно горить. І спостерігається активний рух "швидких" та військових. Кажуть, що з тієї сторони, де військові базувались. Життя явно покращується", - йдеться у повідомленні.
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про низку вибухів у Маріупольському районі.