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13 марта, 19:26 • 61303 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 110594 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 110247 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 110098 просмотра

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13 марта, 13:25 • 103170 просмотра

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13 марта, 10:29 • 98902 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111149 просмотра

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Наблюдается активное движение "скорых" и военных: Мариуполь.Сопротивление сообщает о "задымлении" после ряда взрывов

Наблюдается активное движение "скорых" и военных: Мариуполь.Сопротивление сообщает о "задымлении" после ряда взрывов

Киев • УНН

 • 1154549 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. После ряда взрывов в оккупированном Мариупольском районе наблюдается активное движение "скорых" и военных, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Мариуполь.Сопротивление.

Цитата

"... сообщат о "задымлении". Говорят что-то сильно горит. И наблюдается активное движение "скорых" и военных. Говорят, что с той стороны, где военные базировались. Жизнь явно улучшается", - говорится в сообщении.

Ранее

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о ряде взрывов в Мариупольском районе.

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