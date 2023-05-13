Наблюдается активное движение "скорых" и военных: Мариуполь.Сопротивление сообщает о "задымлении" после ряда взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. После ряда взрывов в оккупированном Мариупольском районе наблюдается активное движение "скорых" и военных, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Мариуполь.Сопротивление.
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"... сообщат о "задымлении". Говорят что-то сильно горит. И наблюдается активное движение "скорых" и военных. Говорят, что с той стороны, где военные базировались. Жизнь явно улучшается", - говорится в сообщении.
Ранее
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о ряде взрывов в Мариупольском районе.