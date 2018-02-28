Около 45 тыс. человек на Донбассе в течение месяца воспользовались пунктами обогрева - МККК
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В течение месяца более 43 тыс. человек, в том числе 932 человека с инвалидностью и детей, посетили пункты обогрева Красного Креста с обеих сторон моста в Станице Луганской и получили помощь от волонтеров МККК. Об этом говорится в отчете Международного Комитета Красного Креста о работе в Украине за январь 2018 года, передает УНН.
При поддержке Комитета было открыто 4 пункта обогрева в Зайцево, Александровке и с обеих сторон моста в Станице Луганской. Три КПВВ в Марьинке, Березовом и Станице Луганской получили помощь в виде содержания туалетов.
Кроме того, люди на КПВВ в Станице Луганской получили 18 тыс. порций горячих напитков.
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Так, 21 больница по обе стороны от линии соприкосновения получила необходимые медицинские материалы (перевязочные материалы, антибиотики, внутривенные жидкости, рентген материалы и т. д.) Для оказания помощи раненым и больным.
Более 20 тыс. Человек получили продуктовые наборы (весом 17 кг каждый) с гречкой, рисом, макаронами, мукой, подсолнечным маслом, сахаром консервированной говядиной и сардинами, чаем и дрожжами. Также более 20 тыс. человек получили необходимые предметы гигиены: мыло, стиральный порошок, шампунь и тому подобное.
Более 1,6 тыс. человек в подконтрольной правительству территории получили ежемесячную денежную помощь для обеспечения своих базовых потребностей, говорится в отчете.