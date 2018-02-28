Близько 45 тис. осіб на Донбасі протягом місяця скористались пунктами обігріву - МКЧХ

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Протягом місяця понад 43 тис. осіб, у тому числі 932 особи з інвалідністю та діти, відвідали пункти обігріву Червоного Хреста по обидва боки мосту в Станиці Луганській та отримали допомогу від волонтерів МКЧХ. Про це йдеться в звіті Міжнародного Комітету Червоного Хреста про роботу в Україні за січень 2018 року, передає УНН.