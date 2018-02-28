Близько 45 тис. осіб на Донбасі протягом місяця скористались пунктами обігріву - МКЧХ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Протягом місяця понад 43 тис. осіб, у тому числі 932 особи з інвалідністю та діти, відвідали пункти обігріву Червоного Хреста по обидва боки мосту в Станиці Луганській та отримали допомогу від волонтерів МКЧХ. Про це йдеться в звіті Міжнародного Комітету Червоного Хреста про роботу в Україні за січень 2018 року, передає УНН.
За підтримки Комітету було відкрито 4 пункти обігріву в Зайцевому, Олександрівці та по обидва боки мосту в Станиці Луганській. Три КПВВ у Мар’їнці, Березовому і Станиці Луганській отримали допомогу у вигляді утримання туалетів.
Крім того, люди на КПВВ у Станиці Луганській отримали 18 тис. порцій гарячих напоїв.
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Так, 21 лікарня по обидва боки від лінії зіткнення отримала необхідні медичні матеріали (перев'язувальні матеріали, антибіотики, внутрішньовенні рідини, рентген матеріали і т. д.) для надання допомоги пораненим і хворим.
Понад 20 тис. осіб отримали продуктові набори (вагою 17 кг кожен) з гречкою, рисом, макаронами, борошном, соняшниковою олією, цукром консервованою яловичиною і сардинами, чаєм і дріжджами. Також більше 20 тис. людей отримали необхідні предмети гігієни: мило, пральний порошок, шампунь тощо.
Понад 1,6 тис. осіб на підконтрольній уряду території отримали щомісячну грошову допомогу для забезпечення своїх базових потреб, йдеться в звіті.