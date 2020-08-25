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Порядка 40% земель Украины находятся в тени - Аграрная рада

Киев • УНН

 • 10782 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Аграрный сектор Украины так устроен, что порядка 40% земли находится в тени, и даже крупные “чистые” компании вынуждены работать с “черными” фермерами. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаил Соколов.

Порядка 40% земель Украины находятся в тени - Аграрная рада

“У нас действительно порядка 40% земель находятся в тени. Большой объём продукции производится на таких землях. Дальше, через так называемые „скрутки“, через посредников оно продается на экспорт. Экспортируют у нас крупные трейдеры: Бунге, Топфер, Каргилл в том числе. Их, крупных, десятки. Все они закупают в частности зерно, произведенное „теневыми“ фермерами”, - говорит Соколов.

У компаний, которые работают с ВАР, тоже такое бывало, добавил он.

“Поэтому мы упорно боремся за то, чтоб был введен ряд законов, которые сделали бы „теневое“ производство незаконным. Это бы все облегчило жизнь, а Каргилл в том числе”, — подчеркивает Соколов.

Отметим, что повышенное внимание к американской корпорации Каргилл в Украине обусловлено несколькими факторами. Во-первых, частная компания активно начала кредитовать правительство Украины, и, как говорят экономисты, по завышенным процентным ставкам.

Во-вторых — часто попадаться на нарушении законодательства (в том числе налогового), что строго запрещено корпоративными правилами корпорации.

Также транснациональные корпорации, не только Каргилл, упрекают в том, что они предоставляют поддержку в виде товарных кредитов неблагонадежным украинским предпринимателям, которые числятся в “черных” списках банка, и в такой способ этот “теневой” сектор АПК подпитывают.

Соколов объясняет это тем, что для банков важна платёжеспособность клиента, поэтому они тщательно их проверяют, а корпорациям — только продукция фермеров.

“Они понимают за что они кредитуют, они часто под это дело оформляют аграрные расписки как допгарантию. Им не деньги, а продукция от фермеров нужна”, — указывает Соколов.

Между тем УНН сообщал, что некоторые партнеры Каргилл уже негативно повлияли на его репутацию. Так например, компания “Рантье” (KSG Agro), которая получила товарный кредит от Каргилл — укрывается от уплаты налогов и подозревается в финансовых махинациях с целью невозврата долгов.

Также в судебном реестре имеются различные материалы о том, как Каргилл работал с фиктивными предпринимателями.

Еще один репутационный удар по Каргилл связан с обвинениями корпорации в незаконном выводе 100 млн долларов средств вкладчиков Дельта банка. 

Украинские Национальные Новости

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