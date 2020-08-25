Близько 40% земель України знаходяться в тіні - Аграрна рада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Аграрний сектор України так влаштований, що близько 40% землі перебуває в тіні, і навіть великі "чисті" компанії змушені працювати з "чорними" фермерами. Про це в коментарі УНН розповів заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Михайло Соколов.
"У нас дійсно близько 40% земель перебувають у тіні. Великий обсяг продукції виробляється на таких землях. Далі, через так звані "скручування", через посередників вона продається на експорт. Експортують у нас великі трейдери: Бунге, Топфер, Каргілл в тому числі. Їх, великих, десятки. Всі вони закуповують зокрема зерно, вироблене "тіньовими" фермерами", - говорить Соколов.
У компаній, які працюють з ВАР, теж таке бувало, додав він.
"Тому ми наполегливо боремося за те, щоб була введена низка законів, які зробили б "тіньове" виробництво незаконним. Це б все полегшило життя, а Каргілл в тому числі", - наголошує Соколов.
Відзначимо, що підвищена увага до американської корпорації Каргілл в Україні обумовлена декількома факторами. По-перше, приватна компанія активно почала кредитувати уряд України, і, як кажуть економісти, за завищеними відсотковими ставками.
По-друге - часто попадатися на порушенні законодавства (в тому числі податкового), що строго заборонено корпоративними правилами корпорації.
Також транснаціональним корпораціям, не тільки Каргілл, дорікають в тому, що вони надають підтримку у вигляді товарних кредитів неблагонадійним українським підприємцям, які значаться в "чорних" списках банку, і в такий спосіб цей "тіньовий" сектор АПК підживлюють.
Соколов пояснює це тим, що для банків важлива платоспроможність клієнта, тому вони ретельно їх перевіряють, а корпораціям - тільки продукція фермерів.
"Вони розуміють за що вони кредитують, вони часто під цю справу оформляють аграрні розписки як допгарантію. Їм не гроші, а продукція від фермерів потрібна", - вказує Соколов.
Тим часом УНН повідомляв, що деякі партнери Каргілл вже негативно вплинули на його репутацію. Так наприклад, компанія "Рантьє" (KSG Agro), яка отримала товарний кредит від Каргілл - ховається від сплати податків і підозрюється у фінансових махінаціях з метою неповернення боргів.
Також в судовому реєстрі є різні матеріали про те, як Каргілл працював з фіктивними підприємцями.
Ще один репутаційний удар по Каргілл пов'язаний зі звинуваченнями корпорації в незаконному виведенні 100 млн доларів коштів вкладників Дельта банку.