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Нацполиция вызвала на допрос экс-владельца Дельта Банка Лагуна

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Вчера, 20 августа, Национальная полиция направила бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну повестку о вызове на допрос, передает УНН со ссылкой на сайт полиции.

Нацполиция вызвала на допрос экс-владельца Дельта Банка Лагуна

26 августа в 11:00 утра Лагуна ждут в Главном следственном управлении Нацполиции для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве № 12015160160000210, от 3 марта 2015 года.

Правоохранители хотят допросить Лагуна в качестве подозреваемого и вручить ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, уголовное производство № 12015160160000210 открыто по фактам совершения должностными лицами ООО "Ильичевский зерновой терминал" и ООО "Стройбуд Ильичевск" в преступном сговоре с бывшими сотрудниками "Дельта Банк" уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе расследования дела установили, что ООО "Ильичевский зерновой порт" и "Дельта Банк" заключили ряд договоров кредитной линии, в частности, договоры на сумму 350 млн грн, на сумму 3,2 млн долл., на сумму 48,62 млн долл., на сумму 13,62 млн долл. Согласно информации "Дельта Банк", долг ООО "Ильичевский зерновой порт" перед банком составляет более 619,3 млн грн и 8,17 млн долл.

Впрочем, незадолго до введения временной администрации в "Дельта Банк" (02.03.2015) в финучреждение поступили заявления от должников о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, в частности:

  • заявление ООО "Ильичевский зерновой порт" от 09.02.2015 о прекращении обязательств Общества по уплате задолженности по вышеуказанным кредитным договорам на сумму 13,77 млн долл. и 434,3 млн грн;
  • заявление ООО "Стройбуд Ильичевск" от 09.02.2015 о прекращении обязательств Общества по уплате задолженности перед банком на сумму 4,5 млн долл.

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В заявлениях заемщиков о зачете встречных требований фигурируют четыре безотзывные резервные аккредитивы на 36,9 млн долл., банком-эмитентом по которым указано Дельта Банк, и права требования по которым Заемщики якобы приобрели у компании CFSIT (Cargill Financial Services International).

По данным НБУ, 70,6% акций Дельта Банка принадлежали Николаю Лагуну, а 29,4% - американской корпорации Cargill.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц ранее УНН сообщили, что соглашение между Cargill и "Яблоневым даром" о "схлопывании" кредитов "Дельта Банка" также признано незаконным Верховным Судом Украины. Как объясняют специалисты, незаконными "схлопываниями" кредитов Cargill выводил из Дельта Банка 100 млн долларов, которые должны были пойти на выплаты вкладчикам.

По данным СМИ, процесс вывода 100 млн долл. с "Дельта Банка" в пользу Cargill курировали два сотрудника московского офиса Cargill Financial Services International - Роман Гусейнов и Иван Киселев. Последний, по данным СМИ, является кумом бывшего первого заместителя главы совета директоров "Дельта Банка" Виталия Масюры и поэтому имел высокий уровень доверия как в "Дельте", так и у менеджеров Cargill. СМИ пишут, что именно Масюра вел все операции американской компании в банке, включая операции с корсчетом "Дельта Банка" в Bank Winter & Co AG, с которого и были украдены деньги.

Также напомним, правительство Украины на этой неделе согласовало кредит от Cargill на 250 млн евро, который украинцам обойдется еще дороже, чем прошлогодний.

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