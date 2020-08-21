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Нацполіція викликала на допит ексвласника Дельта Банку Лагуна

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вчора, 20 серпня, Національна поліція направила колишньому власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну повістку про виклик на допит, передає УНН із посиланням на сайт поліції.

Нацполіція викликала на допит ексвласника Дельта Банку Лагуна

26 серпня об 11 годині ранку Лагуна чекають у Головному слідчому управлінні Нацполіції для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 12015160160000210, від 3 березня 2015 року.

Правоохоронці хочуть допитати Лагуна як підозрюваного і вручити йому клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, кримінальне провадження № 12015160160000210 відкрите за фактами вчинення посадовими особами ТОВ “Іллічівський зерновий термінал” та ТОВ “Стройбуд Іллічівськ” у злочинній змові з колишніми співробітниками “Дельта Банк” кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування справи встановили, що ТОВ “Іллічівський зерновий порт” та “Дельта Банк” уклали низку договорів кредитної лінії, зокрема, договори на суму 350 млн грн, на суму 3,2 млн дол., на суму 48,62 млн дол., на суму 13,62 млн дол. Згідно з інформацією “Дельта Банк”, борг ТОВ “Іллічівський зерновий порт” перед банком становить більш ніж 619,3 млн грн та 8,17 млн дол.

Утім, незадовго до введення тимчасової адміністрації в “Дельта Банк” (02.03.2015) у фінустанову надійшли заяви від боржників про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, зокрема:

  • заява ТОВ “Іллічівський зерновий порт” від 09.02.2015 про припинення зобов’язань Товариства зі сплати заборгованості за вищевказаними кредитними договорами на суму 13,77 млн дол. та 434,3 млн грн;
  • заява ТОВ “Стройбуд Іллічівськ” від 09.02.2015 про припинення зобов’язань Товариства зі сплати заборгованості перед банком на суму 4,5 млн дол.

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У заявах позичальників про зарахування зустрічних вимог фігурують чотири безвідкличні резервні акредитиви на 36,9 млн дол., банком-емітентом за якими вказано Дельта Банк, та права вимоги за якими Позичальники нібито придбали у компанії CFSIT (Cargill Financial Services International).

За даними НБУ, 70,6% акцій Дельта Банку належали Миколі Лагуну, а 29,4% — американській корпорації Cargill.

У Фонді гарантування вкладів фізосіб раніше УНН повідомили, що угода між Cargill і “Яблуневим даром” про “схлопування” кредитів “Дельта Банку” також визнана незаконною Верховним Судом України. Як пояснюють фахівці, незаконними “схлопуваннями” кредитів Cargill виводив з Дельта Банку 100 млн доларів, які мали піти на виплати вкладникам.

За даними ЗМІ, процес виведення 100 млн дол. з “Дельта Банку” на користь Cargill курували два співробітники московського офісу Cargill Financial Services International — Роман Гусейнов і Іван Кисельов. Останній, за даними ЗМІ, є кумом колишнього першого заступника голови ради директорів “Дельта Банку” Віталія Масюри і тому мав високий рівень довіри як у “Дельті”, так і в менеджерів Cargill. ЗМІ пишуть, що саме Масюра вів усі операції американської компанії в банку, зокрема й операції з коррахунком “Дельта Банку” в Bank Winter&Co AG, з якого й було вкрадено гроші.

Також нагадаємо, уряд України на цьому тижні погодив кредит від Cargill на 250 млн євро, який українцям обійдеться ще дорожче, ніж торішній. 

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