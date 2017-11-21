Около 40% призывников не являются в военкоматы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Около 40% призывников уклоняются от призыва на срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре командования Сухопутных войск ВСУ.
"Относительно данного вопроса по поводу количества призывников, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу по Украине, сообщаем, что, учитывая анализ предыдущих призывных кампаний, количество лиц, которые не являются в районные призывные комиссии, составляет около 40%", - отметили в штабе Сухопутных войск.
В то же время, в ведомстве добавили, что вопросами розыска и доставки призывников, уклоняющихся от прохождения срочной службы, занимается Национальная полиция.
Как сообщал УНН, во время осенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил Украины для прохождения срочной военной службы в целом отобрано 6360 человек, в том числе в Киеве - 400 призывников.