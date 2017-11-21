Около 40% призывников не являются в военкоматы

"Относительно данного вопроса по поводу количества призывников, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу по Украине, сообщаем, что, учитывая анализ предыдущих призывных кампаний, количество лиц, которые не являются в районные призывные комиссии, составляет около 40%", - отметили в штабе Сухопутных войск.

В то же время, в ведомстве добавили, что вопросами розыска и доставки призывников, уклоняющихся от прохождения срочной службы, занимается Национальная полиция.

Как сообщал УНН, во время осенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил Украины для прохождения срочной военной службы в целом отобрано 6360 человек, в том числе в Киеве - 400 призывников.