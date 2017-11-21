Близько 40% призовників не з’являються до військкоматів

“Стосовно порушеного питання з приводу кількості призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу по Україні, повідомляємо, що, враховуючи аналіз попередніх призовних кампаній, кількість осіб, що не з’являються до районних призовних комісій, становить близько 40%”, — зазначили у штабі Сухопутних військ.

Водночас, у відомстві додали, що питаннями розшуку та доставки призовників, які ухиляються від проходження строкової служби, займається Національна поліція.

Як повідомляв УНН, під час осінньої призовної кампанії до лав Збройних сил України для проходження строкової військової служби загалом відібрано 6360 осіб, зокрема в Києві - 400 призовників.