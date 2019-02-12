Около 40 человек не пустили в Польшу в канун ближневосточной конференции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Около 40 человек не смогли въехать на территорию Польши после введения в воскресенье временного контроля на границах со странами-членами Европейского союза. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелиньский, передает УНН со ссылкой на "Польськое Радио".
Эти меры были приняты для усиления безопасности перед предстоящей ближневосточной конференцией в Варшаве.
Те лица, которые хотят пересечь в это время границу, должны иметь при себе действительный паспорт или удостоверение личности. Также они должны быть готовы предоставить для осмотра транспортное средство, на котором путешествуют.
Ярослав Зелиньский прокомментировал эффективность таких мер предосторожности: "После возврата временного пограничного контроля около 40 людям не был разрешен въезд на территорию Польши, еще 140 человек - в списке учета граждан, если они захотят приехать в Польшу, то будут задержаны, им будет отказано в разрешении въезда на территорию страны. Временами так происходит, что и другие лица, которые находятся в розыске, задерживаются на границе, ведь это трудно сделать, когда нет пограничного контроля".
Проверки проводят пограничные патрули, оснащенные специализированным мобильным оборудованием. Дополнительные проверки и меры безопасности будут действовать до субботы, 16 февраля.
Напомним, на ближневосточную конференцию в Варшаву прибудут делегаты 60 стран.