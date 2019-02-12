Близько 40 осіб не пустили до Польщі напередодні близькосхідної конференції

Ці заходи були прийняті для посилення безпеки перед майбутньою близькосхідної конференцією в Варшаві.

Ті особи, які хочуть перетнути в цей час кордон, повинні мати при собі дійсний паспорт або посвідчення особи. Також вони повинні бути готові надати для огляду транспортний засіб, на якому подорожують.

Ярослав Зелінський прокоментував ефективність таких запобіжних заходів: "Після повернення тимчасового прикордонного контролю близько 40 людям не було дозволено в'їзд на територію Польщі, ще 140 осіб - в списку обліку громадян, якщо вони захочуть приїхати до Польщі, то будуть затримані, їм буде відмовлено в дозволі в'їзду на територію країни. Часом так відбувається, що і інші особи, які перебувають у розшуку, затримуються на кордоні, адже це важко зробити, коли немає прикордонного контролю".

Перевірки проводять прикордонні патрулі, оснащені спеціалізованим мобільним обладнанням. Додаткові перевірки і заходи безпеки будуть діяти до суботи, 16 лютого.



Нагадаємо, на близькосхідну конференцію до Варшави прибудуть делегати 60 країн.