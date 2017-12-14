Около 300 россиян попали под подозрение употребление допинга
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в Лозанне разослало спортивным федерациям данные о 300 действующих российских спортсменов, попавших под подозрение употребление допинга, передает УНН со ссылкой на Іnsidethegames.
По данным источника допинг-пробы 300 россиян с апреля 2012 года по сентябрь 2015 были положительными, но благодаря манипуляциям с допинг-пробами результаты были заменены на отрицательные.
Указано, что директор разведки и расследований ВАДА Гюнтер Юнгер должен проинформировать о списке из 300 спортсменов 25-м федерациям.
Примечательно, что определенное количество спортсменов из списка может выступить на предстоящей Олимпиаде-2018.
Также сообщается, что комиссии Шмида, которая отвечает за расследование допинга в российском спорте, будут высланы копии данных документов.
Напомним, что МОК запретил РФ соревноваться на ОИ-2018 под собственным флагом.