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Близько 300 росіян потрапили під підозру вживання допінгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) в Лозанні розіслало міжнародним спортивним федераціям данні про 300 діючих російських спортсменів, які потрапили під підозру вживання допінгу, передає УНН з посиланням на insidethegames.

За даними джерела допінг-проби 300 росіян з квітня 2012 року по вересень 2015 року були позитивними, але завдяки маніпуляціям з допінг-пробами результати були замінені на негативні.

Зазначено, що директор розвідки і розслідувань ВАДА Гюнтер Юнгер має проінформувати про список із 300 спортсменів 25-м федераціям.

Примітно, що певна кількість спортсменів із списку може виступити на майбутній Олімпіаді-2018.

Також повідомляється, що комісії Шміда, яка відповідає за розслідування допінгу в російському спорті, будуть вислані копії даних документів.

Нагадаємо, що МОК заборонив РФ змагатися на ОІ-2018 під власним прапором. 

Українські Національні Новини

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