Близько 300 росіян потрапили під підозру вживання допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) в Лозанні розіслало міжнародним спортивним федераціям данні про 300 діючих російських спортсменів, які потрапили під підозру вживання допінгу, передає УНН з посиланням на insidethegames.
За даними джерела допінг-проби 300 росіян з квітня 2012 року по вересень 2015 року були позитивними, але завдяки маніпуляціям з допінг-пробами результати були замінені на негативні.
Зазначено, що директор розвідки і розслідувань ВАДА Гюнтер Юнгер має проінформувати про список із 300 спортсменів 25-м федераціям.
Примітно, що певна кількість спортсменів із списку може виступити на майбутній Олімпіаді-2018.
Також повідомляється, що комісії Шміда, яка відповідає за розслідування допінгу в російському спорті, будуть вислані копії даних документів.
Нагадаємо, що МОК заборонив РФ змагатися на ОІ-2018 під власним прапором.