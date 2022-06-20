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Около 200 рашистов сбежали и скрываются в лесу после боев под Изюмом

Около 200 рашистов сбежали и скрываются в лесу после боев под Изюмом

Киев • УНН

 • 137213 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Гороховатку зашло большое количество оккупантов, участвовавших в боях под Изюмом. Около 200 рашистов после захода в село скрылись и скрываются в лесу. Об этом сообщает Боровский поселковый совет, передает УНН.

Цитата

“В Гороховатку зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом. Оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой. Расселились по селу для временной реабилитации. Есть информация, что около 200 рашистов после захода в село сбежали и скрываются в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров”, — в сообщении.

Дополнение

Личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено в подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной.

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