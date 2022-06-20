Близько 200 рашистів втекли і переховуються у лісі після боїв під Ізюмом

Цитата

“У Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом. Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою. Розселилися по селу для тимчасової реабілітації. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли і переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено у підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної.