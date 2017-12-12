Около 18% решений украинских судов выполняется - министр

“Статистика была позорная и по состоянию на прошлый год, около 5-6% решений украинских судов выполнялись. Этому было много причин. Люди не доверяли суду, который себя дискредитировал, проблема была в самой системе исполнения. В конце прошлого года мы приняли реформу и систему исполнения судебных решений ... За 11 месяцев этого года увеличилось количество фактического исполнения в три раза до 17-18%. Это еще не показатель, которым можно гордиться. Я говорю это откровенно”, — сказал он.

По словам министра, средний уровень выполнения решений судов в ЕС составляет 50-70% в зависимости от страны.

“Мы поставили себе амбициозную цель. Это восстановление доверия к судебной системе и выход на такой уровень выполнения в течение трех-пяти лет. Это абсолютно реальная цель, но для этого нужно объединиться всем институтам. Не враждовать между собой, а действовать в рамках закона и восстанавливать доверие к судебной системе в этой стране”, — подчеркнул П.Петренко.

Как сообщал УНН, Петренко сообщил, что Минюст намерен до 19 декабря подать иск в Европейский суд по правам человека против российской компании “Роснефть” по делу о причинении вреда украинскому государству на 700 млн грн, но из-за обысков НАБУ эти планы оказались под угрозой.