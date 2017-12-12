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Близько 18% рішень українських судів виконується – міністр

Близько 18% рішень українських судів виконується – міністр

Київ • УНН

 • 10938 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. На сьогоднішній день 17%-18% рішень українських судів виконується. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, повідомляє УНН.

“Статистика була ганебна і станом на минулий рік, близько 5-6% рішень українських судів виконувались . Цьому було багато причин. Люди не довіряли суду, який себе дискредитував, проблема була в самій системі виконання. В кінці минулого року ми прийняли реформу і систему виконання судових рішень... За 11 місяців цього року збільшилась кількість фактичного виконання в три рази до 17-18%. Це ще не показник, яким можна пишатись. Я кажу це відверто”, — сказав він.

За словами міністра, середній рівень виконання рішень судів в ЄС складає 50-70% в залежності від країни.

“Ми поставили собі амбітну ціль. Це відновлення довіри до судової системи і вихід на такий рівень виконання протягом наступних трьох-п’яти років. Це абсолютно реальна ціль, але для цього потрібно об’єднатись всім інституціям. Не ворогувати між собою, а діяти в рамках закону та відновлювати довіру до судової системи в цій країні”, — наголосив П.Петренко.

Як повідомляв УНН, Петренко повідомив, що Мін’юст мав намір до 19 грудня подати позов до Європейського суду з прав людини проти російської компанії “Роснефть” у справі про заподіяння шкоди українській державі на 700 млн грн, але через обшуки НАБУ ці плани опинились під загрозою.

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