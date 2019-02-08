Около тысячи правоохранителей усиленно патрулируют населенные пункты Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Около 1000 правоохранителей вышли на усиленное патрулирование населенных пунктов Донецкой области. Таким образом планируют противодействовать уличной преступности и обеспечить безопасность жителей и гостей региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
"Около 1000 правоохранителей вышли на усиленное патрулирование населенных пунктов Донецкой области. В Мариуполе к полицейским обратился начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрий Горустович. Полковник полиции акцентировал внимание на необходимости усиления работы по изъятию оружия, боеприпасов и взрывчатки, противодействия наркооборота и задержания разыскиваемых лиц", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на улицы Мариуполя уже вышло более 250 правоохранителей, из которых сформировано 48 пеших патрулей, 6 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.
Напомним, в одном из населенных пунктов Волновахского района Донецкой области 42-летний мужчина прятал оружие и боеприпасы в своем частном доме.