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Близько тисячі правоохоронців посилено патрулюють населені пункти Донеччини

Близько тисячі правоохоронців посилено патрулюють населені пункти Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Близько 1000 правоохоронців вийшли на посилене патрулювання населених пунктів Донеччини. В такий спосіб планують протидіяти вуличній злочинності та забезпечити безпеку мешканців та гостей регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецькій області.

“Близько 1000 правоохоронців вийшли на посилене патрулювання населених пунктів Донеччини. В Маріуполі до поліцейських звернувся начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області Юрій Горустович. Полковник поліції акцентував увагу на необхідності посилення роботи з вилучення зброї, боєприпасів та вибухівки, протидії наркообігу та затримання розшукуваних осіб”, — йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що на вулиці Маріуполя вже вийшло більше 250 правоохоронців, з яких сформовано 48 піших патрулів, 6 автопатрулів та 10 екіпажів патрульної поліції.

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Волноваського району Донецької області 42-річний чоловік ховав зброю та боєприпаси у своєму приватному помешканні.

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