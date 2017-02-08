Около 100 мин выпустили боевики на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения. Применили пушки и минометы, и они были развернуты совсем близко к передовой. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Горячее всего вчера было в Гнутово. Во второй половине дня боевики обстреливали одновременно несколько наших опорных пунктов, причем огонь велся с разных направлений", - сказал А.Мотузянык.
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По его словам, оккупанты применяли орудия и минометы, и они были развернуты совсем близко к передовой. "По нашим позициям выпущено около 100 мин и снарядов".
Также вражеские минометные обстрелы произошли в Марьинке, Новотроицком и Чермалыке. "В частности, пострадал КПВВ "Марьинка". На других рубежах также продолжаются перестрелки, однако там было гораздо спокойнее".
"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения", - отметил А.Мотузянык.