Близько 100 мін випустили бойовики на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 28 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння. Було застосовано гармати і міномети, і вони були розгорнуті зовсім близько до передової. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Найгарячіше вчора було в Гнутовому. У другій половині дня бойовики обстрілювали одночасно кілька наших опорних пунктів, причому вогонь вівся з різних напрямків”, — сказав О.Мотузяник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кожен другий обстріл на донецькому напрямку за добу був з важкого озброєння
За його словами, окупанти застосовували гармати і міномети, і вони були розгорнуті зовсім близько до передової. “По наших позиціях випущено близько 100 мін і снарядів”.
Також ворожі мінометні обстріли відбулися у Мар’їнці, Новотроїцькому та Чермалику. “Зокрема, постраждав КПВВ "Мар’їнка“. На інших рубежах також тривають перестрілки, проте там було значно спокійніше”.
“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 28 ворожих обстрілів, зокрема 6 — з важкого озброєння”, — підрезюмував О.Мотузяник.