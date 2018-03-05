Около 1 млн грн процентов получил Порошенко от размещения вкладов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил о получении процентов на общую сумму 915,3 тыс. грн от размещения вкладов в банке ПАО "Международный инвестиционный банк", передает УНН со ссылкой на сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованные на Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В частности, в сообщении существенные изменения в имущественном состоянии от 5 марта отмечается, что глава государства получил доход, а именно проценты от ПАО "МИБ" на следующие суммы: 100 тыс. 74 грн, 283 тыс. 543 грн и 531 тыс. 643 грн.
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Заметим, что 5 февраля 2018 года Петр Порошенко также сообщал, что получил проценты от этого банка на общую сумму 1052000 грн, а в январе - 1029000 грн.