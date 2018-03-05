Близько 1 млн грн відсотків отримав Порошенко від розміщення вкладів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив про отримання відсотків на загальну суму 915,3 тис. грн від розміщення вкладів у банку ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”, передає УНН з посилання на повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, опубліковані на Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Зокрема, у повідомленні істотні зміни у майновому стані від 5 березня зазначається, що Глава держави отримав дохід, а саме відсотки від ПАТ “МІБ” на такі суми: 100 тис. 74 грн, 283 тис. 543 грн та 531 тис. 643 грн.
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Зауважимо, що 5 лютого 2018 року Петро Порошенко також повідомляв, що отримав відсотки від цього банку на загальну суму 1,052 млн грн, а в січні — 1,029 млн грн.