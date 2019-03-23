Около 1,5 тысячи полицейских следят за безопасностью в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За безопасностью в столице Украины сегодня, 23 марта, следят около 1,5000 полицейских. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции города Киева.
"За безопасностью сегодня следят около 1500 правоохранителей", - сообщили в пресс-службе.
К слову, сегодня в центре Киева запланирована акция протеста против хищения в "оборонке".
Как сообщал УНН, в центре столицы уже начался сбор людей на акцию против коррупции в оборонке.
Как сообщал УНН, в минувшую субботу на митинг "Национального корпуса" под Администрацию Президента пришло более 10 тыс. человек.