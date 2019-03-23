Близько 1,5 тисячі поліцейських стежать за безпекою в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За безпекою у столиці України сьогодні, 23 березня, стежать близько 1, 5 тисяч поліцейських. Про це повідомили журналісту УНН у прес-службі ГУ Нацполіції міста Києва.
“За безпекою сьогодні стежать близько 1,5 тисяч правоохоронців”, - повідомили у прес-службі.
До слова, сьогодні в центрі Києва запланована акція протесту проти розкрадання в “оборонці”.
Як повідомляв УНН, у центрі столиці вже почався збір людей на акцію проти корупції в оборонці.
Як повідомляв УНН, минулої суботи на мітинг "Національного корпусу" під Адміністрацію Президента прийшло понад 10 тис. людей.