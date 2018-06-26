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Молнии в Индии: есть погибшие

Молнии в Индии: есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. По меньшей мере пять человек погибли от молний в штате Джаркханд на востоке Индии. Инциденты со смертельным исходом зафиксированы в округах Бокаро и Лохардага вечером в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Четверо мальчиков погибли, когда молния попала в дом, где они укрылись от сильных дождей в Бокаро", - сообщил представитель службы по борьбе со стихийными бедствиями, добавив, что в Лохардаге от удара молнии погиб фермер.

По словам чиновника, в Бокаро от удара молнии также пострадала девочка, ее доставили в местную больницу.

Мощные предмуссонные ливни обрушились на восточные штаты Индии, в том числе Западную Бенгалию, Бихар и Джаркханд. Метеорологи прогнозируют, что экстремальные погодные условия сохранятся еще некоторое время.

В июне и июле молнии в Индии нередки.

Як сообщал УНН, мужчину в с. Уладовка Винницкой области поразила молния, когда он пас скот. В результате он умер.

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