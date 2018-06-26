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Блискавки в Індії: є загиблі

Блискавки в Індії: є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули від блискавок в штаті Джаркханд на сході Індії. Інциденти зі смертельним результатом зафіксовані в округах Бокаро і Лохардага ввечері в понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"Четверо хлопчиків загинули, коли блискавка влучила в будинок, де вони сховалися від сильних дощів в Бокаро", - повідомив представник служби по боротьбі зі стихійними лихами, додавши, що в Лохардага від удару блискавки загинув фермер.

За словами чиновника, в Бокаро від удару блискавки також постраждала дівчинка, її доставили в місцеву лікарню.

Потужні предмусонні зливи обрушилися на східні штати Індії, в тому числі Західну Бенгалію, Біхар і Джаркханд. Метеорологи прогнозують, що екстремальні погодні умови збережуться ще деякий час.

У червні і липні блискавки в Індії нерідкі.

Як повідомляв УНН, чоловіка в с. Уладівка Вінницької області вразила блискавка, коли він пас худобу. В результаті він помер.

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