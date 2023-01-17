Блинкен посетит Китай в начале февраля

Детали

«Госсекретарь Энтони Блинкен встретится в Пекине со своим коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганем, 5-6 февраля», - говориться в сообщении.

Сообщается, что поездка Блинкена в Китай является продолжением встречи президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре, на которой Байден пообещал «поддерживать открытые линии связи» с Пекином во время обострения двусторонней напряженности.

Отмечается, что повестка дня госсекретаря, вероятно, будет включать войну в Украине, растущий ядерный арсенал Пекина, застопорившееся сотрудничество в борьбе с наркотиками и относительно граждан США, задержанных в Китае.

В частности, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в прошлом месяце, что «на повестке дня будет война россии против Украины».

Дополнение

США и Япония решительно осудили “несправедливую и жестокую агрессивную войну россии с Украиной”, пообещав продолжать политику санкций в отношении москвы и оказывать поддержку Киеву.