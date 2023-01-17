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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Блінкен відвідає Китай на початку лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен 5-6 лютого зустрінеться у Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганем. Вони обговорять низку питань, зокрема війну в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

Блінкен відвідає Китай на початку лютого

Деталі

«Держсекретар Ентоні Блінкен зустрінеться в Пекіні зі своїм колегою, міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганем, 5-6 лютого», - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що поїздка Блінкена до Китаю є продовженням зустрічі президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді, де Байден пообіцяв «підтримувати відкриті лінії зв'язку» з Пекіном під час загострення двосторонньої напруженості.

Зазначається, що порядок денний держсекретаря, ймовірно, включатиме війну в Україні, зростаючий ядерний арсенал Пекіна, співробітництво у боротьбі з наркотиками і щодо громадян США, затриманих у Китаї.

Зокрема, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив минулого місяця, що «на порядку денному буде війна росії проти України».

Доповнення

США та Японія рішуче засудили “несправедливу та жорстоку агресивну війну росії з Україною”, пообіцявши продовжувати політику санкцій щодо москви та надавати підтримку Києву.

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