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Блинкен: США не имеют стратегии смены режима в россии

Киев • УНН

 • 83320 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не имеют стратегии смены режима в россии, после того, как президент США Джо Байден заявил, что президент рф владимир путин не может оставаться у власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Блинкен: США не имеют стратегии смены режима в россии

Цитата

"Я думаю, что президент, Белый дом, вчера довольно просто обозначили: президент путин не должен иметь власть для того, чтобы начинать войну или прибегать к агрессии в отношении Украины или кого-либо еще", - заявил Блинкен во время визита в Иерусалим.

"Как вы знаете, и мы говорим об этом постоянно, у нас нет стратегии смены режима ни в россии, ни где-либо еще, если на то пошло", - подчеркнул Госсекретарь США.

Ранее

Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве 26 марта заявил, что президент россии владимир путин не может оставаться при власти.

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