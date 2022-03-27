Блінкен: США не мають стратегії зміни режиму в росії

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"Я думаю, що президент, Білий дім, учора досить просто позначили: президент путін не повинен мати владу для того, щоб розпочинати війну або вдаватися до агресії щодо України чи когось ще", – заявив Блінкен під час візиту до Єрусалиму.

"Як ви знаєте, і ми говоримо про це постійно, у нас немає стратегії зміни режиму ні в росії, ні де-небудь ще, якщо на те пішло", – підкреслив Держсекретар США.

Раніше

Президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві 26 березня заявив, що президент росії володимир путін не може залишатися при владі.