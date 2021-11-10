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Блинкен примет украинскую делегацию для возобновления переговоров о стратегическом партнерстве

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября должен встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне с целью продемонстрировать поддержку Украины администрацией Джо Байдена перед российской агрессией, а также подтолкнуть Киев к проведению поддерживаемых Западом реформ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Блинкен примет украинскую делегацию для возобновления переговоров о стратегическом партнерстве

Детали

Переговоры Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными чиновниками являются продолжением договоренности, достигнутой между президентом Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре о возобновлении работы комиссии по стратегическому партнерству США и Украины.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что для Соединенных Штатов и Украины это важный механизм, который позволяет общаться и сотрудничать по общим приоритетам по широкому кругу вопросов“. Прайс отметил, что встреча 10 ноября и другие контакты являются “важной возможностью подтвердить нашу приверженность и поддержку независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе перед продолжающейся российской агрессией”.

Вашингтон оказал дипломатическую и политическую поддержку и оружие Украине. В то же время Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Киев подчеркнул важность усилий по борьбе с коррупцией и проведению реформ.

Во время однодневного заседания комиссии делегации на высоком уровне будут работать по трем направлениям стратегического партнерства: безопасность и противодействие российской агрессии, демократия и верховенство закона, а также экономические преобразования, сказал ранее Кулеба.

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Украинская делегация

Дмитрий Кубела возглавляет делегацию, в которую входят заместитель министра экономики и торговый представитель Тарас Качка, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

“Украина сталкивается с двумя проблемами: агрессия извне, исходящей из России, и, по сути, агрессия изнутри, что исходит от коррупции, олигархов и других, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа”, — сказал Блинкен во время визита в Украину в мае. Блинкен тогда сказал Кулебе, что Вашингтон “будет работать с вами и продолжать укреплять вашу демократию, строить институты, продвигать реформы против коррупции”.

Дополнение

Накануне визита Дмитрий Кулеба заявил, что это будет уже третья полноценная встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и США в этом году.

Комиссия стратегического партнерства Украина-США возобновит работу после нескольких лет перерыва.

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