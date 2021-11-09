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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Кулеба з Вашингтону планує надіслати меседж Москві: партнери готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії

Київ • УНН

 • 20397 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна не залишиться сам-на-сам з державою-агресором. Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії. Саме ці меседжі має отримати Москва у результаті п’ятого засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства, яке має відбутись у Вашингтоні 10 листопада. Такими очікуваннями у своєму Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Кулеба з Вашингтону планує надіслати меседж Москві: партнери готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії

Зі слів міністра, завтра відбудеться вже третя повноцінна зустріч глав зовнішньополітичних відомств України та США у цьому році.

Цитата

“Цього разу спільно з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном ми закріпимо новий рівень стратегічного партнерства з нашим союзником номер один у галузі безпеки - проведемо засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США за участі розширених делегацій обох держав”, - зазначив міністр.

Деталі

Він нагадав, що завтрашнє засідання втілює домовленості, досягнуті на зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

Крім того, зі слів міністра, готовність Сполучених Штатів до нового етапу стратегічного партнерства свідчить про високий рівень довіри між нашими країнами.

Кулеба підкреслив важливість проведення відповідного заходу “саме зараз, коли Росія продовжує провокувати та вести себе агресивно щодо України”.

Цитата

“За цих умов ми надішлемо Москві чіткий меседж: Україна та США єдині. Україна не залишиться сам-на-сам з державою-агресором. Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові виставити РФ великий цінник за спробу розширення агресії. Це найкращий спосіб стримання Росії від ескалації”, - підкреслив дипломат.

Контекст

1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена.

За підсумками зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній було зазначено, серед іншого, що Україна й Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття.

Засідання Комісії стратегічного партнерства мала відбутись восени поточного року.

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