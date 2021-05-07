Блинкен приехал в Киев продемонстрировать поддержку собственным “войскам” - Foreign Policy

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“Его (Блинкена — ред.) первая миссия, как соглашаются официальные лица США и других западных стран, состоит в том, чтобы пообещать поддержать Украину в ее разгорающейся войне против поддерживаемых Россией сепаратистов, что стало еще более актуальным в связи с действиями Москвы в прошлом месяце по сосредоточению вооруженных сил вблизи границы с Украиной. Его вторая миссия, более тонкая, за закрытыми дверями, — показать поддержку своим войскам”, — сказано в статье.

Детали

Издание напоминает, что посольство США в Киеве находится без посла уже более двух лет, с тех пор как карьерный дипломат Мари Йованович была отозвана с поста после скандала с импичментом Дональда Трампа.

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине и временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сказал Foreign Policy, что вся сага с импичментом имела “плохой эффект, очень негативно сказалась на моральном духе дипломатической службы” и “в Украине это было особенно ощутимо”. По словам Тейлора, визит Блинкена мог бы помочь исправить ситуацию.

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Он сказал, что посольство, в том числе временный поверенный Кристина Квин, столкнулось с проблемами, с которыми немногие другие американские посольства сталкиваются.

“Не только из-за предыдущей администрации, но и потому, что они находятся в стране, находящейся в состоянии войны... Находиться в посольстве в стране, которая находится в состоянии войны ... это тяжелая работа, тяжелое напряжение, серьезное напряжение во всех аспектах их работы”, — отметил дипломат.

Сообщается что Блинкен в четверг провел виртуальную встречу с сотрудниками посольства США в перерывах между встречами с украинскими официальными лицами.

Публично он уклонился от обсуждения скандала с импичментом Трампа или его влияния на дипломатический корпус США, вместо этого сосредоточившись на отношениях между США и Украиной.

“Мы полностью сосредоточены на этом моменте и на будущем”, — сказал он, отвечая на вопрос об этом в интервью MSNBC в четверг.

“То, что вы видите во взаимодействии президента с президентом Зеленским, — это оживление, подтверждение нашей поддержки Украины, нашего партнерства с Украиной. ... Итак, это то, на чем мы сосредоточены”.

Дополнение

Накануне в Украине с официальным визитом находился Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркивал, что его личный визит в Киев является свидетельством того, что США хотят продолжать сотрудничество с Украиной. Визит, в частности, был в знак поддержки на фоне наращивания войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму в течение прошлого месяца.