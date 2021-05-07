Администрация Байдена не упрекала Зеленского за скандала с Трампом - глава МИД об отношениях с США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя отношения с США, заявил, что новая администрация президента Джо Байдена ни на одном уровне не выразила хоть какой-то критики в адрес Украины из-за скандала с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", пишет УНН.
Цитата:
"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано хоть малейшей критики или осадка, который у них остался из-за какого-то якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала. Нет этого осадка. Как говорится, и ложечки нашлись, но и осадка не осталось", - сказал Кулеба.
Справка
Как сообщалось, во время своего президентства Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына относительно возможных коррупционных схем в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings. В то же время Байден утверждал, что его сын не имеет отношения к этим обвинениям.
Дополнение
Накануне в Украине с официальным визитом находился Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркивал, что его личный визит в Киев является свидетельством того, что США хотят продолжать сотрудничество с Украиной. Визит, в частности, был в знак поддержки на фоне наращивания войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму в течение прошлого месяца.
Уже вечером после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в частности, заявил, что Соединенные Штаты начали работу для увеличения численности американских инструкторов по подготовке украинских военных.
Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США рассмотрят запрос Украины о предоставлении нового вооружения.