Кулеба: США почали працювати над збільшенням американських інструкторів із підготовки ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати розпочали підготовку над збільшенням чисельності американських інструкторів із підготовки українських військових. Про це він заявив під час ефіру програми “Право на владу”, пише УНН.
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“У нас є на порядку денному, — ми вже озвучили це американській стороні й вони вже почали над цим працювати — це розширення тренувальної місії армії США для Збройних Сил України”, — заявив він.
Деталі
Зокрема, голова МЗС зазначив, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорювалися питання розширення військової допомоги для України.
Контекст
Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що США розглянуть запит України щодо надання Україні нового озброєння.