Кулеба: США почали працювати над збільшенням американських інструкторів із підготовки ЗСУ

Цитата

“У нас є на порядку денному, — ми вже озвучили це американській стороні й вони вже почали над цим працювати — це розширення тренувальної місії армії США для Збройних Сил України”, — заявив він.

Деталі

Зокрема, голова МЗС зазначив, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорювалися питання розширення військової допомоги для України.

Контекст

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що США розглянуть запит України щодо надання Україні нового озброєння.