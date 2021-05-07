Кулеба: США начали работать над увеличением американских инструкторов по подготовке ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты начали подготовку над увеличением численности американских инструкторов по подготовке украинских военных. Об этом он заявил в эфире программы “Право на власть”, пишет УНН.
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“У нас в повестке дня, — мы уже озвучили это американской стороне и они уже начали над этим работать — это расширение тренировочной миссии армии США для Вооруженных Сил Украины”, — заявил он.
Детали
В частности, глава МИД отметил, что во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев обсуждались вопросы расширения военной помощи для Украины.
Контекст
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Радио Свобода отметил, что США рассмотрят запрос Украины о предоставлении Украине нового вооружения.