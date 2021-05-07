Адміністрація Байдена не дорікала Зеленському через скандал із Трампом - голова МЗС про відносини з США

Цитата:

“Починаючи з перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня на жодному рівні не було американськими партнерами висловлено жодної критики чи осаду, який в них залишився через якусь начебто неправильну поведінку української держави під час президентства Трампа і його скандалу. Немає цього осаду. Як кажуть, і ложечки знайшлись, але і осаду не залишилось”, - сказав Кулеба.

Довідка

Як повідомлялося, під час свого президентства Дональд Трамп наполягав на тому, щоб Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина щодо можливих корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії Burisma Holdings. У той же час Байден стверджував, що його син не має стосунку до цих звинувачень.

Доповнення

Напередодні в Україні з офіційним візитом перебував Держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголошував, що його особистий візит до Києва є свідченням того, що США хочуть продовжувати співпрацю з Україною. Візит відбувся, зокрема, як знак підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів України та в окупованому Криму протягом минулого місяця.

Уже ввечері після цього голова МЗС України Дмитро Кулеба, зокрема, заявив, що Сполучені Штати розпочали роботу для збільшення чисельності американських інструкторів із підготовки українських військових.

Окрім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США розглянуть запит України щодо надання нового озброєння.