Блінкен приїхав до Києва продемонструвати підтримку власним "військам" - Foreign Policy

Цитата

"Його (Блінкена - ред.) перша місія, як погоджуються офіційні особи США та інших західних країн, полягає в тому, щоб пообіцяти підтримати Україну в її війні, що розгорається, проти підтримуваних Росією сепаратистів, що стало ще більш актуальним у зв'язку з діями Москви в минулому місяці по зосередженню збройних сил поблизу кордону з Україною. Його друга місія, тонша, за зачиненими дверима, - показати підтримку своїм військам", - сказано в статті.

Деталі

Видання нагадує, що посольство США в Києві знаходиться без посла вже більше двох років, з тих пір як кар'єрний дипломат Марі Йованович була відкликана з посади після скандалу з імпічментом Дональда Трампа.

Експосол Сполучених Штатів в Україні і тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор сказав Foreign Policy, що вся сага з імпічментом мала "поганий ефект, дуже негативно позначилася на моральному дусі дипломатичної служби" і "в Україні це було особливо відчутно". За словами Тейлора, візит Блінкена міг би допомогти виправити ситуацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адміністрація Байдена не докоряла Зеленському через скандал з Трампом - глава МЗС про відносини з США

Він сказав, що посольство, в тому числі тимчасовий повірений Крістіна Квін, зіткнулося з проблемами, з якими небагато інших американських посольств стикаються.

"Не тільки через попередню адміністрацію, а й тому, що вони знаходяться в країні, що знаходиться в стані війни ... Перебувати в посольстві в країні, яка знаходиться в стані війни ... це важка робота, висока напруга, серйозне напруження у всіх аспектах їх роботи", - зазначив дипломат.

Повідомляється що Блінкен в четвер провів віртуальну зустріч зі співробітниками посольства США в перервах між зустрічами з українськими офіційними особами.

Публічно він ухилився від обговорення скандалу з імпічментом Трампа або його впливу на дипломатичний корпус США, натомість зосередившись на відносинах між США і Україною.

"Ми повністю зосереджені на цьому моменті і на майбутньому", - сказав він, відповідаючи на питання про це в інтерв'ю MSNBC в четвер.

"Те, що ви бачите у взаємодії президента з президентом Зеленським, - це пожвавлення, підтвердження нашої підтримки України, нашого партнерства з Україною. ... Отже, це те, на чому ми зосереджені".

Доповнення

Напередодні в Україні з офіційним візитом перебував Держсекретар США Ентоні Блінкен. Він підкреслював, що його особистий візит до Києва є свідченням того, що США хочуть продовжувати співпрацю з Україною. Візит, зокрема, був на знак підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів України і в окупованому Криму протягом минулого місяця.