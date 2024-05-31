Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкин объявил, что этим летом на саммите НАТО в Вашингтоне будет "мощный пакет" поддержки Украины.
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Заместителя председателя Ровенского областного совета разоблачили на взятке от частного предпринимателя за помощь в решении земельных и имущественных вопросов.
Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА
К концу дня свет всем частным потребителям в Киеве, которые остались без электричества из-за российской ракетной атаки, должен быть восстановлен.
Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы
россия осуществляет атаки с позиций вблизи российской границы, особенно в Харьковской области, и Украина имеет право защищаться от этих нападений, используя оружие, поставляемое Германией и другими странами, заявил представитель правительства Германии.
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Главнокомандующий ВСУ Александр Свирский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудили насущные потребности Вооруженных сил Украины.
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