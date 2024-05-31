Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что особенностью саммита НАТО этим летом в Вашингтоне станет "мощный пакет" поддержки для Украины. Об этом он сказал в пятницу перед неформальной встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге, пишет УНН.

Сегодня мы принимаем, я думаю, важные внутренние решения или, по крайней мере, приходим к важным решениям перед саммитом, чтобы финализировать не только повестку дня, но и финализировать содержание саммита. (...) Вы также увидите очень мощный пакет для Украины, и это также будет особенностью саммита - отметил Блинкен.

Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО