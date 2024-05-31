Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  104034 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  130717 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  127149 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  173157 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111831 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  162489 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  89419 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92723 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116235 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121155 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкин объявил, что этим летом на саммите НАТО в Вашингтоне будет "мощный пакет" поддержки Украины.

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Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен

Заместителя председателя Ровенского областного совета разоблачили на взятке от частного предпринимателя за помощь в решении земельных и имущественных вопросов.

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Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен

Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

К концу дня свет всем частным потребителям в Киеве, которые остались без электричества из-за российской ракетной атаки, должен быть восстановлен.

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Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

россия осуществляет атаки с позиций вблизи российской границы, особенно в Харьковской области, и Украина имеет право защищаться от этих нападений, используя оружие, поставляемое Германией и другими странами, заявил представитель правительства Германии.

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Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Беспилотники СБУ уничтожили в оккупированном Крыму российскую систему радиолокационного обнаружения дальнего действия стоимостью около 100 миллионов долларов.

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Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Свирский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудили насущные потребности Вооруженных сил Украины.

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Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

россияне ударяют по Херсону - ОВА

Российские войска обстреливают город Херсон, сообщил глава областной военной администрации, который призвал жителей оставаться в безопасных местах.

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россияне ударяют по Херсону - ОВА

Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы

Силы обороны Украины пытаются не допустить продвижения противника на Покровском направлении, в то время как ситуация в районе Дибровы на Лиманском направлении остается напряженной, с начала суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.

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Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы

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Партизаны движения "Атеш" провели разведку в воинской части росгвардии в астрахани, выявив должностных лиц и собрав информацию о местонахождении личного состава и техники.

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Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, укрепляющее их партнерство в сфере безопасности.

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Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности