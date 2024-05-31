Блінкен: особливістю саміту НАТО буде "потужний пакет" для України
Київ • УНН
Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що цього літа на саміті НАТО у Вашингтоні буде "потужний пакет" підтримки України.
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що особливістю саміту НАТО цього літа у Вашингтоні стане "потужний пакет" підтримки для України. Про це він сказав у п'ятницю перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі, пише УНН.
Сьогодні ми приймаємо, я думаю, важливі внутрішні рішення чи принаймні приходимо до важливих рішень перед самітом, щоб фіналізувати не лише порядок денний, а й фіналізувати зміст саміту. (...) Ви також побачите дуже потужний пакет для України, і це також буде особливістю саміту
Блінкен заявив, що США роблять Україну ближчою до НАТО14.05.24, 20:21 • 87732 перегляди