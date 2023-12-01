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Блинкен обвинил в нарушении перемирия ХАМАС, который не выполнил обязательств и обстрелял Израиль ракетами

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 21:47  •  2968 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен заявил, что ХАМАС нарушил перемирие, атаковав Иерусалим и не освободив заложников, что привело к возобновлению боевых действий со стороны Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен возлагает вину за перемирие, которое заканчивается сегодня утром, непосредственно на ХАМАС. Об этом пишет Times of Israel, передает УНН.

Важно понять, почему закончилась пауза. Это закончилось из-за ХАМАС. ХАМАС нарушил взятые на себя обязательства. ... На самом деле, ещё до того, как пауза закончилась, она совершила жестокий теракт в Иерусалиме, убив трех человек и ранив других, в том числе американцев. Он (ХАМАС - ред.) начал ракетный обстрел до окончания паузы, и, как я уже сказал, он нарушил свои обязательства по освобождению некоторых заложников.

- отметил Блинкен.

Детали

Своё видение ситуации Энтони Блинкин рассказал  журналистам times of Israel перед своим отъездом из Дубая, где он был в городе на день для участия в климатической конференции COP28.

Власти Израиля утверждают, что ХАМАС не смог предоставить список заложников, которых он намеревался освободить до 7 часов утра, как это было предусмотрено соглашением о перемирии, действовавшим с прошлой пятницы.

Блинкен уточняет, что США остаются преданными вернуть всех оставшихся заложников остались, и обсуждали этот вопрос с иностранными коллегами во время пребывания в Дубае.

Напомним

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу, 1 декабря, что возобновила боевые действия против палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС на фоне окончания семидневного перемирия.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Блінкен звинуватив у порушенні перемир'я ХАМАС, який не виконав зобов'язань і обстріляв Ізраїль ракетами
Blinken accused Hamas of violating the ceasefire, which did not fulfill its obligations and fired rockets at Israel
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