Блинкен: Китай мог изменить отношение к Тайваню из-за мощной международной поддержки Украины

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Блинкен подтвердил, что США полны решимости сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, и отметил, что мощная поддержка Украины поможет, а не помешает достижению этой цели.

Такой комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналистов о письме Блинкену от сенатора-республиканца Джоша Хоули, который выразил “беспокойство по по поводу сообщений о то, что поставки США вооружение Украине мешают нашей способности предотвратить войну в Азии, поставляя Тайваню оружие, необходимое для сдерживания китайского вторжения”. Также он отверг слова сенатора о том, что “Тайвань важнее для США, чем Украина”.

“Я думаю, на самом деле, что все с точностью до наоборот, в том смысле, что Китай очень внимательно следит за тем, что происходит в Украине, очень внимательно следит за реакцией США и стран всего мира на российскую агрессию”, — сказал Блинкен.

Он также добавил, что Пекин видел, как “страны объединяются необычным образом, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, чтобы оказывать огромное давление на россию, чтобы та прекратила свою агрессию, а также убедиться, что в случае с НАТО — мы укрепляем нашу собственную способность защищаться в случае распространения этой агрессии”.

Блинкен выразил мнение, что это должно повлиять “на размышления Китая о будущем” и о взглядах на Тайвань.

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